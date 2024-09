Morto di lavoro nero, la salma di Satnam finalmente torna in India

La salma del 33enne Satnam Singh, il bracciante indiano morto in seguito a un terribile incidente sul lavoro avvenuto il 17 giugno in un’azienda agricola alla periferia di Latina, dopo cui era stato abbandonato in fin di vita in strada, torna in India.

Lo ha annunciato la Flai Cgil, che ha seguito il caso da vicino sin dapprincipio: “Finalmente torna a casa, dove nel rispetto dei suoi precetti e della sua tradizione, verrà preparato al saluto dalla vita terrena”, rende noto il sindacato. Un funerale in patria tanto atteso dai familiari, a cui continueremo a stingerci attorno e dare il nostro sostegno, e che confidiamo possa donare un po’ di pace alla famiglia, in particolare ai genitori. Una pace che a Satnam è stata sottratta nel nostro paese. In suo nome e nel nome di tutti i lavoratori sfruttati, continueremo a lottare per la giustizia contro un modello economico che considera le persone meno importanti dei profitti”.





Per la morte di Satnam, che lavorava in nero a 5 euro l’ora, i carabinieri avevano arrestato il titolare dell’azienda agricola in cui prestava servizio, il 38enne Antonello Lovato, agli inizi di luglio raggiunto da un’ordinanza di cautelare in carcere e indagato per l’ipotesi di reato di “omicidio doloso con dolo eventuale”.