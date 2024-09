Malore in aereo, morta un’hostess: chi era Gabriella Cario

Un malore in aereo, poi il decesso improvviso, senza che i sanitari riuscissero a fare qualcosa per salvarla. Shock e cordiglio ad ampio raggio per la morte della 56enne Gabriella Cario, hostess della compagnia Ita Airways venuta a mancare nel pomeriggio di domenica su un volo che dalla Calabria era diretto all’aeroporto romano di Fiumicino.

Originaria di Napoli, quartiere Vomero, ma da anni residente a Sabaudia, Cario secondo le ricostruzioni si era sentita poco bene prima dell’imbarco, decidendo comunque di proseguire con il proprio turno. A stretto giro è stata però colta da un ulteriore malore che ha portato a sospendere il volo, un malessere rivelatosi però letale.





Passeggeri e colleghi sono stati fatti scendere dall’aereo, il volo è stato prima bloccato e quindi riprogrammato in serata.

La 56enne lascia nel dolore il marito Gianni Bruni, sottufficiale della guardia di finanza, e i tre figli – Mattia, Marco e Livio. I funerali si svolgeranno martedì alle 15.30 a Sabaudia, nella Parrocchia Santissima Annunziata.