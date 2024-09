Si spogliò fuori una scuola di Gaeta: individuato e denunciato per atti osceni

Nella giornata di lunedì, a Gaeta, nel corso delle attività istituzionali volte alla prevenzione e repressione dei reati in genere i carabinieri della Tenenza locale hanno deferito un 39enne del posto. L’uomo è accusato del reato di atti osceni in luogo pubblico.

In particolare, i carabinieri sono stati chiamati a svolgere una mirata attività investigativa per individuare il soggetto che lo scorso giugno si era improvvisamente denudato in una strada nei pressi di un istituto scolastico della zona, un luogo abitualmente frequentato da giovani studenti del territorio.





Al termine degli opportuni accertamenti, il personale dell’Arma ha quindi identificato il responsabile denunciandolo alla competente autorità giudiziaria, ora chiamata a vagliare sulla grave condotta messa in opera dall’uomo.