Fiamme nel Parco del Circeo: denunciato un piromane

Grazie all’intensificazione del dispositivo di vigilanza e controllo delle aree più sensibili al fenomeno incendi del Parco Nazionale del Circeo, messo in atto dai carabinieri del reparto di stanza nell’area protetta, i militari del Nucleo “Parco” di Sabaudia, sono riusciti a risalire a un presunto piromane. Secondo le accuse lo scorso 28 agosto ha innescato due incendi, uno dei quali andato ad interessare – nel Comune di Sabaudia – una superficie di circa 8.000 metri quadrati di bosco misto. In particolare, andarono in fumo eucalipti e querce.

“Con le alte temperature registrate nei mesi di luglio ed agosto – sottolinea il Comando provinciale dell’Arma – si è avuto un aumento del fenomeno degli incendi e i Carabinieri Parco, intensificando l’attività di controllo, hanno sviluppato una serie di informazioni raccolte sul posto che hanno condotto al sospettato, portato in caserma per gli accertamenti del caso”.





Vagliato il quadro indiziario raccolto a suo carico dall’autorità giudiziaria, l’uomo è stato pertanto denunciato a piede libero per incendio doloso e per distruzione delle bellezze naturali.