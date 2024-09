Furto di scooter e possesso di coltello, giovanissimi fermati dai carabinieri

I carabinieri della Tenenza di Gaeta nel corso della tarda serata del 4 settembre 2024 hanno sorpreso nella flagranza del reato due minori intenti a rubare due scooter regolarmente parcheggiati, nello specifico un 16enne di Gaeta ed un 17enne proveniente da Itri.

I due giovani sono stati fermati all’altezza del quartiere Villa delle Sirene nel Comune di Gaeta nel mentre avevano appena asportato da un parcheggio pubblico uno scooter.





È emerso che i due avevano tentato anche il furto di una moto nella stessa area.

Gli stessi, all’esito di una perquisizione personale, sono stati trovati in possesso degli utensili utilizzati per lo scasso che per questo venivano debitamente sottoposti a sequestro.

Il lavoro dei Carabinieri della Tenenza di Gaeta non si è però concluso in quel frangente, perché qualche ora dopo, in piena notte, venivano fermati ulteriori due minorenni, un 15enne ed un 16enne, che si erano dati a precipitosa fuga alla vista dei militari.

Uno dei due portava con sé un coltello a serramanico con doppia lama della lunghezza di 16 cm di cui 7 cm di lame.

Per tutti i prefati è scattata dunque la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, i primi due per il reato di furto con scasso in concorso e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli atti allo scasso, il terzo per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Vista l’età dei denunciati i medesimi venivano infine affidati nelle mani dei propri genitori esercenti la patria potestà.

I Carabinieri della Tenenza di Gaeta continuano a vigilare con attenzione sul territorio, garantendo sicurezza e contrastando ogni forma di illegalità.