Coding e tecnologia per la natura: “Giardini Intelligenti”, il workshop gratuito per i bambini

Nell’ambito di Meet and Code, il più grande programma europeo di sviluppo di competenze digitali che offre a bambini e giovani di tutta Europa le abilità digitali necessarie per un futuro più promettente, a Terracina è in agenda “Giardini Intelligenti”, un workshop gratuito di due incontri per bambini tra 8 e 11 anni.

L’appuntamento è organizzato da EU-Track, centro multidisciplinare di ricerca e sviluppo con sede proprio nella città all’ombra del Tempio di Giove. I partecipanti costruiranno e programmeranno un misuratore di umidità per un giardino smart, divertendosi con il coding, l’elettronica e la sostenibilità.





Gli incontri si terranno il 9 e l’11 ottobre, dalle 16 alle 18. I posti sono limitati, al massimo i partecipanti potranno essere venti. Le iscrizioni sono gratuite, ma obbligatorie entro il primo ottobre: CLICCA QUI PER COMPILARE IL FORM