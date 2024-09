Acquista occhiali di marca on line ma arrivano altri prodotti

Nel corso del pomeriggio dell’11 settembre a Latina, i carabinieri della locale Stazione di Latina Scalo, in esito a preliminare attività d’indagine scaturita a seguito della denuncia querela presentata da una cittadina classe 95 residente a Terracina, deferivano in stato di libertà, per il reato di truffa in concorso, un cittadino classe 85 residente a Ercolano e un cittadino pakistano classe 56 residente a Napoli.

I predetti, sedicenti titolari di una rivendita di ottica digitale, si impossessavano della somma di 540 euro versati dal denunciante per l’acquisto di 3 paia di occhiali, risultati, una volta ricevuti, di valore irrisorio.