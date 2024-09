Rapina alla stazione di Cisterna, in due nei guai

Il 7 settembre ad Aprilia i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di attività di indagine, deferivano in stato di libertà per il reato di rapina in concorso, una cittadina classe 2000 residente ad Aprilia, ma di fatto senza fissa dimora.

La predetta, la sera del 26 agosto aveva agito in ausilio a un cittadino classe 91, per una rapina ai danni di un cittadino classe 84 residente a Cisterna di Latina.





Quest’ultimo, la sera del 26 agosto mentre si trovava nei pressi della Stazione Ferroviaria di Aprilia veniva avvicinato dal 33enne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, ma di fatto resosi irreperibile dal 15 agosto, che lo minacciava e lo colpiva con un pezzo di legno (usato poi anche per danneggiare la sua autovettura), sottraendogli la somma di euro 150,00 e il telefono cellulare.