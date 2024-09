Nel corso del pomeriggio del 6 settembre a Sabaudia, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per ricettazione, un cittadino bulgaro classe 68 residente a Latina.

Nella circostanza il predetto, faceva sottoscrivere un contratto per la vendita di un’autovettura in danno di un cittadino classe 99 residente a Fondi, ma il mezzo in questione risultava provento di furto e denunciato in data 9 agosto presso la Questura di Latina.