Anziano si sente male in piscina, salvato dalla bagnina

Si è tuffata appena ha visto il novantenne andare a fondo, probabilmente a causa della rottura del tubo di galleggiamento. E’ quanto ha dovuto fare sabato mattina la bagnina Nausicaa Vitolo che stava svolgendo il proprio ruolo presso la piscina del Park Hotel Fiorelle a Sperlonga.

Non solo il salvataggio dell’uomo, ma anche della moglie, colta quasi in contemporanea da un malore, forse a causa di un abbassamento di pressione. La giovane studentessa del Caboto di Gaeta e nuotatrice agonista, nonché bagnina da due anni, ha messo entrambi in salvo.