Terracina, due nuovi dirigenti in Comune: le nomine

Due nuovi dirigenti, presso il Comune di Terracina. Si tratta di Roberto Biasini e Vincenzo Perroni, nominati nei giorni scorsi attraverso altrettanti decreti sindacali.

All’architetto Biasini è stato conferito l’incarico dirigenziale per il Dipartimento Audit del Pnrr, Pianificazione Urbanistica, Condoni e Sviluppo Economico, struttura organizzativa temporanea istituita lo scorso giugno con deliberazione della Giunta, e che sarà operativa fino al 31/12/2026. Al dottor Perroni è stata invece affidata la direzione tecnico-gestionale del Direzione del dipartimento II – Area dei Servizi Finanziari.





Per ambedue i neo-dirigenti, si tratta di un incarico a tempo pieno e determinato. In entrambi i casi, il decreto sindacale ha rappresentato l’atto finale di un procedimento di assunzione avviato a partire dalle deliberazioni con cui è stato approvato il “Piano triennale fabbisogno del personale (Ptfp) periodo 2024-2026”.

La procedura, sottolinea l’amministrazione comunale, ha rispettato l’articolo 58 del Regolamento comunale sull’accesso all’impiego e sulle relative procedure selettive e concorsuali: “In caso di assunzione di dirigente con contratto di lavoro a tempo determinato, l’ente è previamente tenuto (…) a verificare se i requisiti richiesti per la nomina siano eventualmente in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli a tempo indeterminato dell’amministrazione che abbiano gli stessi requisiti richiesti per la partecipazione dall’esterno previsti dall’art. 56.4”.

Infatti, nei due affidamenti è stata indetta la selezione attraverso interpello interno per la raccolta di manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico e, all’esito della verifica dei titoli e degli altri requisiti previsti dall’avviso e dal regolamento comunale sull’accesso all’impiego, si è provveduto all’ammissione dei candidati e alla nomina della Commissione giudicatrice.

La stessa Commissione ha provveduto a trasmettere al sindaco apposito verbale contenente l’elenco dei candidati ritenuti idonei per il colloquio con lo stesso primo cittadino, evidenziando per ciascuno di loro le principali attitudini in relazione all’incarico da conferire.

«L’impegno per la riorganizzazione e l’implementazione della macchina amministrativa, con l’integrazione delle diverse figure necessarie nell’organico che risultavano assenti, è stato e resta una delle nostre priorità per permettere agli uffici di lavorare con la dovuta efficienza», ha dichiarato il sindaco Francesco Giannetti. «Le scelte fatte, in piena trasparenza, seguono come unico criterio il rigoroso rispetto delle norme dalle quali una pubblica amministrazione non può e non deve prescindere o sviare».