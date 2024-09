Latina, sequestrati 25 chili tra cocaina, hashish e marijuana: 50enne arrestato

I poliziotti della Questura di Latina hanno inferto un duro colpo ai trafficanti di stupefacenti della provincia pontina, sequestrando oltre venti chilogrammi di droga pronti ad invadere il litorale.

Nell’ambito di una indagine ad ampio respiro, gli agenti della Squadra Mobile sono stati delegati dalla Procura di Latina ad effettuare una perquisizione nei confronti di un 50enne del capoluogo.





Lo stesso, non facilmente reperibile, è stato rintracciato la sera di mercoledì dopo alcuni giorni di appostamento e accompagnato presso la sua abitazione per l’esecuzione dell’attività delegata. “Ma, una volta informato dell’attività da eseguire, ha posto in essere una serie di comportamenti ribelli ed estremamente violenti, tentando di colpire gli operatori di polizia con un piccolo uncino artigianale”, ricostruisce la Questura.

Non senza difficoltà l’uomo è stato reso inoffensivo e, una volta all’interno dell’appartamento, si è compreso il perché di tanta violenza: in vari locali dell’immobile era occultata una notevole quantità di droga e, precisamente, circa 15 chilogrammi di hashish, oltre 3 chili di cocaina e oltre 5 chili di marijuana, nonché 40 cartucce per pistola di vario calibro e due giubbotti antiproiettile, di cui uno con il logo Securitas Metronotte. Oltre 2 chili di hashish sono stati invece rinvenuti presso il suo luogo di lavoro.

“La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato alla criminalità oltre 200 mila euro”. L’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è attualmente ristretto presso il carcere di Latina.