Formia, la giovane ginnasta Miriam D’Arco premiata dal sindaco

Con la medaglia di bronzo ben stretta tra le mani, venerdì mattina la giovanissima ginnasta Miriam D’Arco è stata premiata dal sindaco di Formia Gianluca Taddeo per il terzo posto ottenuto nella specialità del corpo libero nell’ultimo Campionato nazionale individuale Ginnastica in Festa – Summer Edition – che si è disputato presso il quartiere fieristico di Rimini. Un evento che ha visto protagoniste anche le sue compagne di squadra Gaia Caramanica, Clarissa Ciccolella, Annachiara Pacitto, Marialice Petrone, finaliste nelle rispettive categorie.

in Comune è andata in scena una breve ma sentita cerimonia in cui il primo cittadino si è complimentato vivamente con la portacolori dell’Asd Vega Gym Ritmica Formia, accompagnata dalla sua famiglia, per gli ottimi risultati raggiunti in questi anni. Una perfomance di altissimo livello che arriva dopo il successo ottenuto nel 2023 in occasione del campionato regionale, a conferma della crescita agonistica di questa disciplina nel nostro territorio grazie anche al prezioso e quotidiano lavoro operato dall’associazione di cui fa parte la giovane atleta, in prima linea per la promozione e la valorizzazione di questo sport.





FOTOGALLERY

1 di 4

“Mi congratulo con la D’Arco per i risultati raggiunti – ha commentato il sindaco Taddeo – frutto di un impegno intenso che coinvolge anche la famiglia, gli allenatori e le sue compagne. Non è facile conciliare studio e sport ma lei, così come per i tanti altri ragazzi della sua età, rappresenta un motivo di grande orgoglio per aver portato in alto il nome della nostra città regalando grandi soddisfazioni. Miriam è sicuramente un esempio da seguire per tanti suoi coetanei, la dimostrazione che un talento coltivato, grazie anche ai tanti sacrifici, può raggiungere vette elevate. Come amministrazione sosteniamo tutte le associazioni e società per accompagnarle in un percorso di crescita formativo e di accoglienza”.

“Formia, grazie alle sue eccellenze sportive, deve essere orgogliosa dei suoi atleti”, hanno ribadito gli assessori Fabio Papa (Sport) e Giovanni Valerio (Turismo). “La costanza e dedizione a questa disciplina hanno saputo premiarla con un importante traguardo, la conquista di una medaglia a cui tutte le ginnaste ambiscono. Un sentito ringraziamento è rivolto a tutte le associazioni e società che si impegnano costantemente nelle loro attività”.

Dopo la cerimonia il sindaco ha donato una targa celebrativa all’atleta, che tra l’altro nel mese di agosto, insieme ad altre sue compagne, ha assistito dal vivo ai Giochi Olimpici di Parigi, tifando dalla tribuna la fuoriclasse della Nazionale, la 20enne marchigiana Sofia Raffaeli, splendida medaglia di bronzo nella ginnastica ritmica a livello individuale.