Vela, nuovi successi per Roberta Meschino e la LNI di Formia

Si spengono i riflettori sui Campionati Italiani Giovanili in singolo di vela a Genova.

Il pochissimo vento ha concesso ai giovani timonieri della classe ILCA, di regatare solo negli ultimi due giorni con la brezza del primo mattino.

Il “Gruppo Sportivo Vela LNI Formia” si è contraddistinto per le bellissime prestazioni dei suoi atleti.

Sul gradino più alto del podio nella sua categoria, con due prove svolte, Roberta Meschino è 1ª U17 femminile in Ilca 6 (7ª femminile 65ª overall).

Molto bene tutta la squadra ILCA4 che con l’unica prova disputata figura ottimamente in classifica con i seguenti piazzamenti.

Giulia Spinosa 7ª overall (5ª under 18)

Giulia Tan Finazzi 14ª overall (10ª under 18)

Niccolò Sparagna 27º overall (12º under 16 e 3º del 2010)

Davide Valerio 46º overall (26º under 18).





Le parole del tecnico Emanuele Montagna dopo la vittoria della sua atleta:

“Complimenti a Roberta che con questo podio, corona una stagione di successi sportivi nelle Italia Cup e nelle zonali, dimostrando che l’impegno negli allenamenti svolti sta dando i frutti che meritava avere.

É un’emozione enorme vedere una propria allieva con cui si condividono trasferte, allenamenti, difficoltà, gioie e dolori, raggiungere il gradino del podio più alto.

Da regolamento di federazione, però non é stato possibile assegnare i vari titoli di campioni italiani, pur avendo la Fiv scelto di procedere lo stesso alla premiazione, in quanto sono tre le prove minime per permetterlo. Alla nostra campionessa spetterà riconfermarsi a regata da definirsi. Sono certo che Roberta scenderà in acqua con la stessa determinazione per conquistare, oltre all’oro già vinto, anche il titolo di CAMPIONESSA ITALIANA U17 ILCA6.

I miei complimenti vanno a tutti i miei ragazzi che hanno dimostrato di avere un notevole passo e velocità e di saper anche uscire rapidamente da situazioni difficili anche in regate brevi e precarie”

Le parole di Roberta Meschino: “Questo campionato è stato molto complicato soprattutto dal punto di vista psicologico visto le condizioni precarie di poco vento ed onda formata. Sono molto felice di aver vinto una gara così importante, dimostrando a me stessa in primis che posso occupare il gradino più alto del podio. Oltre alla soddisfazione rimane la consapevolezza che c’è molto ancora da lavorare. Questo risultato è la dimostrazione che il lavoro di crescita tecnica che da anni sto facendo con la squadra e con il mio allenatore sta funzionando e questi ne sono i frutti. Sono felicissima di aver raggiunto questo importante obiettivo.”

Anche il Presidente della Sezione LNI di Formia Emilio Civita esprime la sua soddisfazione e quella del Direttivo.

“Siamo particolarmente felici del successo della nostra atleta Roberta Meschino, cresciuta da piccolissima nel nostro Gruppo Sportivo. La sua dedizione alla vela é totale, da sempre vicina agli atleti e a tutti i ragazzi che si avvicinano alla vela e instancabile negli allenamenti. Dopo altre vittorie nazionali e regionali giustamente arriva il podio Fiv. Il direttivo della Sezione la considera la propria porta bandiera e l’incarnazione dei valori del nostro sport. Roberta, oltre a essere l’atleta ideale, è davvero giovane, ha solamente 15 anni e ha davanti a sé un lungo percorso, che sarà di certo costellato di successi. È inoltre anche una studentessa modello, frequenta a pieni voti l’Istituto Tecnico Industriale di Fondi, indirizzo informatico e quest’ anno ha vinto anche una borsa di studio indetta dalla Lega Navale Italiana per atleti che si distinguono per meriti atletici e scolastici.”