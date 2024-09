Operazione antidroga a Minturno, in azione i carabinieri

La scorsa notte a Scauri di Minturno c’è stata un’importante operazione antidroga dei militari della Stazione Carabinieri di Scauri che nell’ambito delle attività di contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizionamento di arma da fuoco un uomo classe 80 originario di Napoli e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nel comune di Minturno per reati in violazione della normativa sugli stupefacenti.

L’uomo veniva sorpreso in casa subito dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un acquirente e sottoposto pertanto a perquisizione domiciliare. Le attività dei Carabinieri di Scauri consentivano di poter rinvenire a suo carico nr. 14 dosi di cocaina del peso complessivo di gr. 4,1 e di nr. 31 dosi di Crack del peso complessivo di gr. 6,2 più vario materiale dedito al confezionamento e la somma in contanti di 4.320 euro suddiviso in banconote di vario taglio, ritenute dagli inquirenti ricavo dell’attività di spaccio.





All’atto della perquisizione è emerso che il reo detenesse anche nr. 75 cartucce per arma da fuoco cal.12 illecitamente detenute e sottoposte anch’esse a sequestro per il successivo deposito presso gli Uffici competenti della Magistratura.

Ulteriori controlli sono poi scattati alle attigue abitazioni della persona arrestata, per il sospetto che ulteriori complici potessero alla stregua detenere stupefacente, ottenendo un ulteriore riscontro positivo a carico di un uomo cl. 83 di origini calabresi, trovato in possesso di nr. 2 dosi di Crack e pertanto segnalato alla competente Autorità Amministrativa ex art. 75 D.P.R. 309/90, poiché ritenuto assuntore di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito i militari dell’Arma su disposizione dell’A.G. di Cassino – che ha coordinato in stretta e fattiva sinergia le operazioni – hanno tradotto l’arrestato presso la Casa Circondariale di Cassino.