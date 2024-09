Minacce e aggressione a una donna, finisce in carcere

La mattina del 3 settembre a Scauri di Minturno, i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno tratto in arresto nella quasi flagranza di reato un uomo originario di Minturno classe 2002, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G per reati in materia di stupefacenti, il quale si è reso protagonista di una aggressione nei confronti di una donna.

In particolare il 22enne, nel primo mattino aveva inizialmente minacciato la donna attraverso una serie di messaggi tesi ad intimorirla e a costringerla a lasciare la propria attività lavorativa.





Alle minacce telefoniche seguiva poi una violenta aggressione sul luogo di lavoro in cui l’uomo, armato di una mazza da baseball, infrangeva tutti i vetri dell’auto di proprietà della ragazza che prometteva di ferire al volto brandendo oltremodo una bottiglia di acido muriatico.

Fortunatamente la malcapitata riusciva a contattare il Numero Unico di Emergenza 112 permettendo il repentino intervento sul luogo delle volanti del N.O.R. Sezione Radiomobile di Formia e della Stazione Carabinieri di Scauri che in posti istanti rintracciavano il responsabile, nel frattempo fuggito, riuscendo a rinvenire sulla sua persona ancora gli oggetti utilizzati nel violento crimine appena poco prima commesso.

L’aggressore è stato così assicurato alla Giustizia e tradotto presso la casa circondariale di Cassino così come disposto dalla competente A.G. perché ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.