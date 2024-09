Maltempo si abbatte su Latina, allagamenti e alberi caduti

Che sia stato un fortissimo temporale, o un downburst ad abbattesti su Latina questa mattina poco conta, quel che è certo è che la situazione nel capoluogo della città e nelle zone limitrofe non è delle migliori.

Si registrano allagamenti in diverse zone, anche leggermente periferiche del centro abitato, ma anche alberi caduti sulle auto in sosta.





Mentre si fa la conta dei danni e si cerca di rimettere in moto una giornata non partita nel migliore dei modi per molti automobilisti, l’allerta meteo rimane in vigore fino a stasera.

Segnalati allagamenti, seppur meno incisivi, anche in altre zone del territorio pontino.