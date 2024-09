Pioggia e calo delle temperature. È la fine dell’estate?

Abituati a estati quasi perenni, con temperature alte ben oltre anche il mese di settembre, la perturbazione prevista per la giornata di giovedì non fa di certo allarmare gli amanti del mare anche in autunno.

Giovedì, probabilmente scatterà l’ennesima allerta meteo. La maggior parte dei modelli sono concordi nel sottolineare come se nella mattinata sono previsti rovesci, nel pomeriggio arriveranno i temporali e solo in serata arriverà qualche schiarita.





Si tratta di una perturbazione che non segnerà ancora la fine dell’estate, ma la situazione potrebbe cambiare da inizio settimana. Da venerdì a domenica, infatti, ancora temperature in aumento e caldo, ma le piogge di lunedì potrebbero spazzare via definitivamente le colonnine di mercurio oltre i 30 gradi.