Litigio con martello e coltello, tenta di sgozzare il cugino

Si è sfiorato il peggio ieri mattina a Fondi, dove, presso il mercato ortofrutticolo locale, una lite tra cugini di nazionalità marocchina si è addirittura trasformata in un tentato omicidio.

Il tutto era nato come una discussione per vecchie ruggini familiari, ma è sfociata prima in un aggressione con martello, poi sono arrivate le coltellate e infine il tentativo di tagliare la gola alla vittima.





Protagonisti due cugini di 26 e 29 anni. Ad avere la peggio il più giovane dei due, soccorso da un operaio della ditta in cui lavoravano che, ha anche tentato di rallentare la perdita di sangue in attesa dell’arrivo dei soccorsi che si sono portati sul posto con diverse autoambulanze e auto mediche.

La Polizia, invece, si è subito messa sulle tracce del 29enne, rintracciato poco dopo tra i vicoli del centro storico e arrestato con la pesante accusa di tentato omicidio.

Per il più giovane. Invece, ricovero e operazione chirurgica presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia. Per lui prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.