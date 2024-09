Domenica ad Aprilia, in località Campoverde, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto un 33enne per il reato di evasione.

L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.





La misura restrittiva scaturisce dalla richiesta di aggravamento operata dai militari della stessa Stazione all’autorità giudiziaria, per le reiterate condotte di evasione dell’arrestato.