Fondi, oltre 700 grammi di droga in casa: 38enne arrestato

Martedì, a Fondi, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Formia – impegnati nell’ambito del controllo del territorio, in particolare in attività rivolte al contrasto del traffico delle sostanze stupefacenti – hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 38enne residente nella città della Piana.

A seguito di un controllo alla circolazione stradale svolto sul 38enne, che era alla guida di un’autovettura nel centro di Itri, i militari dell’Arma hanno avuto sentore che il medesimo potesse occultare della droga sulla sua persona. Procedevano dunque a effettuare a suo carico una perquisizione personale, ottenendo riscontro positivo.





Pertanto veniva estesa una perquisizione domiciliare nei confronti del 38enne, permettendo di rinvenire ulteriore stupefacente con il sequestro di complessivi 675 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish, oltre a materiale vario per il peso e confezionamento della droga (un bilancino di precisione, due coltelli intrisi di stupefacente e molteplici bustine termosaldate).

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la casa circondariale di Latina, come disposto dalla competente autorità giudiziaria di Latina.