Codice rosso, misura aggravata per un 60enne: arrestato

Nel corso del pomeriggio di lunedì, a Castelforte, i carabinieri della Stazione di Formia hanno dato esecuzione a un’ordinanza per la sostituzione della precedente misura cautelare nei confronti di un 60enne residente in paese, anche se di fatto domiciliato in territorio formiano.

Il provvedimento, emesso dall’autorità giudiziaria di Cassino, scaturisce in aggravamento alla misura del divieto di dimora, appena sostituita con la sottoposizione agli arresti presso il proprio domicilio di Formia. L’uomo è indagato per reati in materia di “Codice rosso”, la legge a tutela di tutti coloro che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti.