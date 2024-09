Pistola puntata e schiaffi in faccia, turista rapinata a Formia: caccia a due malviventi

Nella tarda serata di sabato 31 agosto i carabinieri della Compagnia di Formia sono intervenuti presso l’abitazione di una 40enne rumena, in città per un breve periodo di soggiorno: aveva appena lanciato l’allarme per una rapina a mano armata subita da due uomini. La stessa era stata oggetto di minacce (finanche con l’uso di una pistola) e violenza fisica (uno schiaffo sul volto), venendo infine derubata di 800 euro.

Sono seguiti i rilievi da parte di personale specializzato del Nor, che ha materialmente esperito la campionatura delle tracce lasciate dai malviventi, nonché visionato alcuni video del circuito di sorveglianza cittadino, fondamentali per la ricostruzione delle fasi immediatamente successive alla rapina e poter dunque indirizzare le indagini.





La zona dell’avvenuto delitto è stata paralizzata dalla capillare presenza di pattuglie di carabinieri, che senza sosta hanno controllato ogni angolo della città in cerca di un indizio che potesse portare all’identificazione dei rei che si erano allontanati. Sono in corso indagini volte alla identificazione dei responsabili.