Malore alla guida, suv investe motocicletta nel centro di Formia

Si è rischiato seriamente il dramma, domenica mattina, nel centro di Formia. Mentre era al volante del suo suv un 60enne imprenditore del posto si è sentito male e il mezzo è finito fuori controllo, investendo frontalmente una moto che sopraggiungeva nella direzione opposta, per poi terminare la propria corsa sul marciapiedi di una nota attività commerciale, con la due ruote incastrata sotto.

L’incidente si è verificato intorno alle 9.30 lungo via Vitruvio, nel cuore della città. I primi ad intervenire sono stati numerosi passanti – in particolare residenti e turisti che si trovavano nel vicino bar Impero – che a mano hanno alzato il suv per permettere ai soccorritori del 118 di prendere in carico il centauro ferito.





A margine, sia quest’ultimo che il conducente del suv sono stati trasportati presso l’ospedale Dono Svizzero. Sul luogo del sinistro, per i rilievi, hanno operato anche i carabinieri.