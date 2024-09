Fondi, i giovani della Croce rossa rientrati dall’Abruzzo

Sono rientrati sabato i giovani della sezione di Fondi della Croce rossa italiana impegnati in una nuova esperienza formativa presso il Parco nazionale d’Abruzzo, che li ha visti per una settimana in prima linea nel garantire l’assistenza sanitaria sui sentieri dell’area protetta.

Un’esperienza in cui i giovani della Cri hanno lavorato in sinergia con altri colleghi provenienti da varie regioni. “Natura, divertimento e senso di appartenenza all’associazione hanno contraddistinto una settimana che ha arricchito il bagaglio formativo dei nostri ragazzi”, il commento di Mario Di Vito, presidente della sezione della Piana della Croce rossa italiana. “Appuntamento al 2025”.