Diciottenne aggredito e rapinato a Terracina, arrestati un 22enne e un 25enne

Domenica mattina, a Terracina, a conclusione di serrate indagini avviate nottetempo, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nor e della locale Stazione della Compagnia hanno tratto in arresto in flagranza di reato due giovani, un 22enne ed un 25enne: intorno alle 3, dopo avere colpito al volto con un pugno un 18enne, si impossessavano di una catenina in oro strappandogliela dal collo.

Le immediate attività di ricerca operate durante tutta la notte dai militari dell’Arma, hanno permesso di rintracciare i due rapinatori 6.30 sulla Pontina, all’esterno di un bar all’altezza del chilometro 148. Si trovavano a bordo di un’autovettura in compagnia di un loro amico 22enne, proprietario del mezzo.





Uno dei due rapinatori, precisamente il 22enne, poco prima, per futili motivi, aveva anche aggredito un uomo che si trovava con la moglie, colpendolo alla fronte con un martello, celato sotto il sedile dell’autovettura.

I militari, all’esito delle immediate perquisizioni personali, locali e domiciliari, hanno rinvenuto il martello utilizzato per l’aggressione e la collanina d’oro (occultata nell’appartamento del terzo giovane, il 22enne proprietario dell’autovettura). Inoltre, nella disponibilità di uno dei giovani veniva rinvenuta una modica quantità di sostanza stupefacente tipo hashish.

L’autorità giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari per i due rapinatori tratti in arresto, in attesa di convalida del provvedimento. A carico degli arrestati e del terzo indagato sono state avviate le procedure per l’irrogazione dei provvedimenti di Daspo e foglio di via obbligatorio.