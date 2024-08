Incidente stradale su via Sant’Anastasia, muore una giovane di 24 anni

Dramma appena dopo la mezzanotte a Fondi su via Sant’Anastasia.

Un’automobile, una Volkswagen Golf avrebbe perso aderenza con l’asfalto innescando una carambola autonoma che ha portato l’auto a ribaltarsi più volte e finire la corsa dopo circa 100 metri.





Ad avere la peggio una giovane mamma di 24 anni, originaria di Sabaudia e residente a Pontinia che sarebbe deceduta a seguito del sinistro. Elitrasportato a Roma il piccolo di pochi mesi.

In auto anche il compagno della donna di origini dei Balcani che era alla guida, e la sorella di lui. Entrambi sono stati portati in ospedale per controlli.

Il giovane sarebbe risultato positivo ai primi test su alcool e droga.

Sul posto, oltre alla Polizia Stradale che dovrà anche stabilire cosa ha provocato l’incidente autonomo, i vigili del fuoco e gli uomini del 118. Il tratto di strada è stato chiuso per diverse ore.