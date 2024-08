Sperlonga, Libridamare saluta con la presentazione di “Detective al mare”

Libridamare a…, la manifestazione culturale del Porto di Sperlonga, si appresta ai saluti di fine stagione. L’edizione 2024 della rassegna narrativa si conclude, infatti, sabato 31 agosto con un evento speciale dedicato ai giovani lettori: alle 17, sarà presentato il libro illustrato “Detective al mare”.

Scritto dalla romana Mila Venturini e illustrato da Sara Gavioli, è un volume per ragazzi che, per impaginazione e altri accorgimenti, risulta facilmente fruibile anche (ma non solo) da chi soffre di disturbi dell’apprendimento. Racconta dell’indimenticabile estate di due cuginetti, Paolo e Francesca, nata apparentemente come tante altre, ma culminata in una storia da brivido che li vedrà calarsi nei panni di veri e propri investigatori.





L’appuntamento con Detective al mare è presso il Lido Grotta dei Delfini, in località Spiaggia dell’Angolo, alla presenza dell’autrice. Collaboreranno il Centro educativo polivalente PidiPupi e la libreria Il Pavone di Fondi.

Nel frattempo, l’impegno di Libridamare prosegue nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Sud Pontino. La società Porto di Sperlonga sta continuando a donare a ogni sede della rete – l’ultima in ordine di tempo la biblioteca comunale di Gaeta “Salvatore Mignano” – il libro illustrato “Mediterraneo”, opera del noto autore e illustratore d’origine svizzera Armin Greder, tra gli ospiti delle scorse edizioni della kermesse narrativa.

Organizzata dall’associazione culturale Posidonia, la rassegna Libridamare è promossa dal Porto di Sperlonga con il patrocinio del Comune e il supporto di Contauto Due della Cooperativa San Leone.