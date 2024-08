Incendio in una palazzina a Terracina, muore un uomo di 60 anni

Dramma a Terracina. In una palazzina di via Fiume, è divampato un rogo questa notte che è costato la vita ad un uomo di 60 anni, tra l’altro molto conosciuto anche per via della sua professione di avvocato.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’uomo avrebbe provato a mettersi in salvo, uscendo su un balcone, ma, quando sono arrivati i vigili del fuoco per lui, non c’era più nulla da fare.





È molto probabile, che siano state le esalazioni le cause della morte dell’uomo, mentre forze dell’ordine e vigili del fuoco sono alla ricerca delle cause che hanno fatto scaturire il rogo mortale nell’appartamento di Terracina.

Cordoglio e sconcerto in città.