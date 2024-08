Nella notte tra mercoledì e giovedì a Latina, i Carabinieri sono intervenuti in via Austria e successivamente in via Chiariello a seguito dell’incendio di due autovetture parcheggiate in queste strade.

Le fiamme che venivano domate dai Vigili del Fuoco, hanno completamente distrutto le due autovetture. Sono in corso indagini da parte della Compagnia di Latina per risalire alle cause dell’incendio.