Bruciano ancora le colline di Fondi. Notte di fiamme alte quella tra giovedì e venerdì, uomini e mezzi impegnati per ore. Questa volta, la zona colpita dalle fiamme è stata quella del Cucuruzzo.

Sul posto, i Falchi Pronto Intervento, i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia.





Minacciata un’abitazione. Persone in strada, ma alla fine fortunatamente solo paura e poche conseguenze se non per la vegetazione.

Nella mattinata di venerdì ancora mezzi aerei in azione per estinguere le fiamme.