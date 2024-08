Successo a Gaeta per il “Fantasticon”

Un successo al di là di ogni più rosea aspettativa per Gaeta Games Special Edition del FantastiCon Summer Tour 2024, format itinerante di Cassino Fantastica, che in questa stagione aveva già fatto tappa ad Esperia.

L’evento, spalmato su due giorni ha visto più di mille visitatori invadere la suggestiva location della Batteria la Favorita nel cuore del centro storico di Gaeta.

Sotto le stelle e in riva al mare, un programma ricco di Comics, Manga, Anime, Games, SigleTV & Cosplay ha illuminato il lungomare di Gaeta creando un appuntamento estivo unico ed aprendo uno squarcio su una cultura troppo spesso vista come cultura di nicchia, ma che, in realtà ha fatto parte della cultura di diverse generazioni. .

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Horus – Gaeta Games e Cassino Fantastica con il patrocinio del Comune di Gaeta e le partnership di Kirby Academy, Radio Spazio Blu, LoveHair.it ed Enrico Duratorre – photography.