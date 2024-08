Latina violenta, aggressione alle forze dell’ordine

La notizia che viene battuta da tutti i principali media provinciali, riguarda l’inquietante fatto di cronaca registrato ieri a Latina. Una pattuglia di carabinieri intervenuti nei pressi del Palazzo di Vetro per segnalazioni riguardanti una donna in difficoltà, una volta sul posto ha iniziato a identificare i presenti, incontrando un muro di omertà e tanta rabbia.

In particolar modo, un cittadino di 25 anni del Gambia, avrebbe dato in escandescenza prendendosela direttamente con i due militari. Altri stranieri presenti in zona non hanno aiutato, alimentando un clima d’odio fatto di animi accesi.





Immediato, è stato richiesto l’immediato aiuto di altre forze dell’ordine, che sono giunte sul posto con le volanti della Polizia.

Il giovane africano è stato ammanettato e arrestato, non senza difficoltà.

Non è il primo episodio di violenza nel capoluogo in questo ultimo periodo, che ha visto vittime i rappresentanti della forze dell’ordine.