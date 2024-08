Centro anziani come scuola, il “No” di Fondi Vera

L’intervento di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico che interesserà l’Edificio “Alfredo Aspri” comporterà un inizio di Anno Scolastico inedito per gli alunni di alcune Classi, che saranno ospitati presso altre strutture cittadine. Due Classi, in particolare, troveranno collocazione all’interno del Centro Anziani “Purificato” in Piazza IV Novembre. Scelta che non è andata giù ai numerosissimi iscritti del Centro.

“Nei giorni scorsi, interessato della questione da parte del Presidente del Centro, ho voluto verificare di persona lo stato dei luoghi e, come già fatto dal Sig. Francesco D’Arcangelo a nome di tutti gli iscritti, anch’io depositerò una nota all’attenzione del Sindaco per chiedere che si trovi una soluzione alternativa a quella prospettata” commenta Francesco Ciccone,





Come già esplicitato dagli anziani nei confronti dell’Amministrazione Comunale, riteniamo inopportuna la scelta in considerazione del fatto che quello in questione è il primo Centro della Città, conta ben oltre i 300 iscritti, ed in virtù dell’utilizzo programmato vede ridimensionati i propri spazi in maniera importante. Per liberare le stanze adibite ad Aule si è dovuto spostare altrove quanto posizionato in quei luoghi, con la conseguenza che ad oggi gli anziani sono stati costretti a sospendere ogni attività relativa ai Corsi di Canto e Teatro, nonché giochi ed Assemblee.

“Non potendo contare su spazi idonei, le principali attività del Centro sono sospese” ci hanno raccontato delusi ed amareggiati gli anziani che abbiamo avuto il piacere di incontrare. Ed è difficile comprendere come si possa ritenere compatibile un utilizzo simile della struttura. Per questo motivo chiederemo che gli uffici preposti effettuino un sopralluogo all’interno del Centro, per constatare l’inadeguatezza della decisione presa adesso che i lavori di allestimento e predisposizione all’uso didattico delle stanze sono stati completati.

“In questo momento gli anziani dispongono solo di due stanze, tutte le altre sono diventate ripostigli dove posizionare quanto in precedenza era ospitato in quelle diventate aule. I servizi igienici sono limitati, uno dei bagni è fuori uso. Il trasferimento di alcuni armadi, oltre a banchi e sedie, ha privato di ulteriori spazi la struttura. Non è dato sapere quanto dureranno questi lavori e di conseguenza quanti mesi il Centro vedrà ridimensionate le sue attività. Auspichiamo l’individuazione di una scelta alternativa, per tutelare la funzione sociale e ricreativa del Centro Anziani ed allo stesso tempo garantire serenità, efficienza e salubrità degli spazi ad alunni ed insegnanti” conclude il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.