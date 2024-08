Incidente sull’Appia, Formia in lutto per la morte del 28enne Luca Di Russo

Un’ondata di shock e cordoglio, a Formia, per la prematura morte di Luca Di Russo, deceduto martedì dopo due giorni di agonia presso l’ospedale San Camillo di Roma. Il 28enne era rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto domenica mattina sull’Appia, mentre si trovava in sella al suo maxi-scooter Beverly, scontratosi per cause in corso si accertamento con un furgone Renault Trafic guidato da un 55enne macellaio formiano che arrivava dalla direzione opposta, fermatosi a prestare soccorso.

Il sinistro risultato fatale a Di Russo, la cui dinamica è al vaglio della polizia locale, si è verificato poco prima delle 9 in località Acquatraversa, all’incrocio dell’Appia con via Pietra Erta. Il giovane, che lavorava per l’azienda di famiglia, la Mdr Service di Formia, ha provato a frenare, ma la manovra in extremis si è rivelata inutile. L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo, le condizioni del 28enne sono apparse molto gravi sin dall’immediatezza. A seguire il trasferimento in eliambulanza nella Capitale, la lotta per la vita in un letto d’ospedale, infine la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere.





Tra i primi messaggi di cordoglio, quello del Formia Calcio: “Ci lascia sgomenti la notizia della morte di Luca, figlio dell’ex dirigente biancazzurro Mario Di Russo, per anni punto di riferimento del settore giovanile formiano (…). Ciao Luca”. Ma a piangere la scomparsa del 28enne, oltre alla famiglia, ci sono anche un’infinità di giovani. “Non si può concepire un dolore del genere, Luca hai straziato tutti, ti ringrazio per aver fatto conoscere che bellissima, solare, altruista, ironica e dolce persona fossi”, scrive un’amica. “Non ci sono parole, davvero non si trovano ma la certezza di averci spezzato il cuore cosi all’improvviso quella non ce la toglierà nessuno”, sottolinea un altro messaggio fra i tanti. Ed ancora: “Ho vissuto con te del tempo meraviglioso, prezioso e indimenticabile (…). Mi sento onorata a sapere che gli ultimi mesi della tua vita li hai dedicati a me e li hai condivisi con me“. Una comunità sgomenta.