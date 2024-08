Gaeta, spiagge: l’affidamento delle nuove concessioni coinciderà con l’ok al Pua

“Le procedure di affidamento delle nuove concessioni balneari avviate nelle ultime settimane coincideranno anche con l’approvazione del nuovo piano di utilizzazioni degli arenili della città di Gaeta”, dichiara il sindaco Cristian Leccese.

La Regione Lazio ha concluso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) che sarà oggetto di una conferenza di servizi di chiusura dell’iter, dopo la quale il Pua potrà essere approvato definitivamente dal consiglio comunale. “Si tratta di un momento storico per la città che riesce a definire una strada concreta per risolvere il problema delle concessioni balneari e che finalmente si riesce a dotare di un piano fondamentale per completare l’assetto per la fruizione delle coste balneabili”, continua il primo cittadino. “Il nuovo Pua consentirà all’amministrazione di poter definire nel dettaglio l’utilizzazione di tutti gli arenili, di migliorare i servizi, di concedere nuove concessioni, di ottimizzare gli ambiti e soprattutto di implementare strumenti nuovi per la riqualificazione delle strutture e dei servizi sugli arenili. Sempre di più stiamo investendo sulla risorsa mare e sui servizi alla fruizione delle nostre straordinarie coste, elemento che crediamo fondamentale per rilanciare un nuovo sviluppo socio economico nella città”.





Il Piano di utilizzazione degli arenili che l’amministrazione si accinge a varare è stato già adottato dal consiglio comunale con la deliberazione n. 53 del 2016. Punti cardine del nuovo Pua sono, in particolare: il rispetto del parametro del 50% di metri lineari di arenile da riservare alla libera fruizione, di cui all’art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/2016; l’allineamento della definizione delle tipologie d’uso degli arenili alle definizioni ed alle rispettive discipline d’uso di cui all’art. 3 e segg.ti del del Regolamento Regionale n. 19/2016; l’inserimento di norme per la salvaguardia delle visuali di cui all’art. 12 del Regolamento Regionale n. 19/2016; la disciplina degli accessi pubblici all’arenile di cui all’art. 13 del Regolamento Regionale n. 19/2016; la previsione della destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo di cui all’art. 18 del Regolamento Regionale n. 19/2016, già prevista al punto 8) della D.C.C. n. 53/2016.

“Entro il mese di settembre – conclude il sindaco Leccese – definiremo la conferenza dei servizi e puntiamo ad essere operativi per il 2025 con il nuovo piano definitivamente approvato. Ciò consentirà all’amministrazione di avviare un altro percorso per la valorizzazione e la messa a regime della nostra più importante: il mare”.