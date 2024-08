Arredare con i lampadari: ecco i consigli di cui hai bisogno

I lampadari in cristallo rappresentano spesso la soluzione migliore per arredare la propria abitazione sfruttando l’illuminazione. Disponibili in una grande varietà di modelli in grado di adattarsi alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi ambienti di una casa, consentono in molti casi di modulare la luce a seconda delle necessità di illuminazione del soggiorno, della camera da letto, della cucina, e così via. Decisamente trendy sono fra l’altro i lampadari in cristallo impreziositi da prismi di piccole dimensioni collocati attorno alla lampada centrale, che hanno la capacità di rifrangere e proiettare la luce in varie direzioni: si tratta di modelli moderni e però contraddistinti da un look vintage. Insomma, la fusione perfetta di due stili differenti in un unico elemento di arredamento destinato a conquistarsi un ruolo da protagonista nell’ambiente in cui verrà collocato.

Le soluzioni di illuminazione di Crotti Lampadari

Il catalogo di crottilampadari.it è il punto di partenza ideale per chi desidera acquistare uno o più corpi illuminanti per la propria casa, ma anche per un ufficio o per un negozio. Le tante collezioni presenti, con marchi di design italiani e internazionali, consentono di scoprire prodotti sempre interessanti: non solo lampade e applique, ma anche elementi di arredo che giocano con la luce come gli specchi, i vasi e i tavolini in vetro. Sempre a prezzi molto vantaggiosi.





L’altezza del punto luce

Quando ci si dedica alla progettazione dell’illuminazione di uno o più ambienti della propria casa, è necessario tenere conto sia delle caratteristiche dell’arredamento circostante che dell’altezza del punto luce. Nel caso in cui le luci del lampadario siano rivolte verso l’alto, quella di cui si può beneficiare è una luce d’ambiente piuttosto morbida. Sul soffitto si riverbera un chiarore che non provoca la formazione di ombre all’interno della stanza: ne deriva un’illuminazione piuttosto estesa, ideale fra l’altro per il soggiorno, l’ingresso e la cucina.

I consigli per un’illuminazione perfetta

Ferma restando la necessità di utilizzare – ogni volta che è possibile – le luci a risparmio energetico come quelle a led, è utile sapere che quando le luci sono rivolte in basso sul pavimento si mischiano fasci di ombra e luce. Questo non è un problema, se si gestisce la situazione con accortezza: per esempio adoperando una quantità significativa di lampadine, grazie a cui si ottiene un cerchio di luce omogeneo e visibile in punti specifici. Tale soluzione è raccomandata in modo particolare in bagno o in camera da letto, ma può essere sfruttata anche in un living room per il quale si desidera un effetto luce speciale.

Quali lampadari scegliere

Verificate le differenze che possono scaturire da luci inferiori e luci superiori, vale la pena di scoprire le caratteristiche dei diversi tipi di lampadari disponibili in commercio. I lampadari a sospensione di design, per esempio, sono raccomandati quando si opta per un modello verticale, capace di garantire una diffusione chiara della luce: magari in un ambiente a doppia altezza, quale il vano scale. Molto particolari sono i cosiddetti lampadari a bicchieri, che generano l’illuminazione attraverso i bicchieri al cui interno sono presenti le lampadine: questa è una soluzione alla moda ma al contempo comoda, anche perché può essere orientata nel modo che si preferisce. E perché non puntare sui lampadari colorati? Perfetti quando si ha a che fare con un arredamento dallo spirito giovanile e che ambisce a risultare trendy, possono essere declinati come lampadari in tessuto dalle forme variabili.

Le alternative più originali

Ma la gamma di opzioni a cui si può attingere non è certo finita qui: è bene citare, infatti, i lampadari sputnik, che si adattano specialmente agli arredi con un design eclettico e dallo stile industrial di zone giorno e camere. In questo tipo di lampadario, i bracci si espandono in tutte le direzioni, e ciò permette di espandere la luce quasi si trattasse dell’esplosione di un atomo. Più classici, ma non per questo meno apprezzabili, sono i lampadari che sono dotati di globi in vetro: costituiscono dei punti luce semplici che fanno dell’eleganza il proprio marchio distintivo. Un lampadario simile può essere collocato anche nella stanza da letto, a patto di scegliere una lampadina che generi una luce discreta e soffusa.