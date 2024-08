Allarme bomba durante gli esami di riparazione, scuola evacuata a Terracina

(Immagine di Paolo Giannetti)

Mattinata di panico, nel centro di Terracina: è stato lanciato un allarme bomba che ha portato all’evacuazione dell’istituto professionale “Filosi”, oltre che di alcuni immobili nelle immediate vicinanze. Qualcuno, telefonicamente, aveva annunciato la presenza di un ordigno proprio nella scuola, in cui si stavano tenendo gli esami di riparazione.





Immediato, il dispiegamento delle autorità. Si sono portati sul posto poliziotti, agenti della municipale, vigili del fuoco, carabinieri della Stazione locale e del Norm, personale degli artificieri antisabotaggio del Comando provinciale dell’Arma di Roma e unità del nucleo cinofili carabinieri della Capitale.

Alla fine, è stato appurato che si trattava di un falso allarme. L’immediata ispezione da parte del personale specializzato, eseguita con l’edificio ormai deserto, si è conclusa con esito negativo. Per quanto riguarda gli esami di riparazione in programma, sono continuati dopo un trasloco di necessità in piazza Garibaldi.