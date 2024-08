Spaccio di droga, 34enne ai domiciliari finisce in carcere

Lunedì, a Priverno, in ottemperanza all’ordine di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Latina, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto un 34enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Concordando con la richiesta di aggravamento operata dal comando d’Arma procedente, l’autorità giudiziaria ha sostituito la precedente misura con quella della custodia cautelare in carcere.





Il 22 agosto, infatti, il 34enne, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, durante un controllo di polizia era stato sorpreso dai militari dell’Arma in possesso di 4,85 grammi di stanza stupefacente tipo cocaina e di 0.85 grammi 0,85 di marijuana. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Latina.