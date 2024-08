Lino Banfi in visita a Terracina, tappa dai carabinieri come testimonial antitruffa

Dopo l’apparizione della popstar Madonna, a Terracina ecco Lino Banfi. In vacanza a San Felice Circeo, come fa da anni, l’attore e comico pugliese lunedì è giunto nella città del Tempio di Giove Anxur cogliendo l’occasione per continuare la campagna di comunicazione dell’Arma dei carabinieri per tutelare gli anziani dalle truffe, di cui è testimone nazionale.

Banfi si è recato in visita presso il comando della Compagnia di Terracina, dove è stato accolto dal comandante Saverio Loiacono e dal personale dell’Arma in servizio.





A seguire, il “Nonno d’Italia” è rimasto a Terracina andando a cenare insieme al figlio presso il ristorante Il Caminetto.

