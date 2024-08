Riviera di Ulisse, festival al via: ricco calendario dal 27 agosto al 3 settembre

Dal 27 agosto al 3 settembre 2024 avrà luogo la prima edizione del Festival Riviera di Ulisse. Fondato dai pianisti Luigi Carroccia e Natalie Gabrielli, il festival vuole valorizzare il patrimonio storico, culturale e naturalistico della Riviera di Ulisse attraverso una rassegna di musica classica di rilievo internazionale.

IL CALENDARIO





27 AGOSTO

L’appuntamento d’esordio è presso la Cisterna Maggiore della Villa di Mamurra, nell’area archeologica di Gianola. Alle 19 prenderà il via un concerto itinerante che permetterà di visitare al tramonto i resti del complesso archeologico della Villa di Mamurra, una villa romana di età repubblicana affacciata sul mare ancora visibile sul promontorio omonimo all’interno del Parco Riviera di Ulisse.

La passeggiata, già suggestiva per la bellezza del paesaggio, la vista sul mare e l’imponenza dei resti archeologici, sarà arricchita dall’ascolto di musica per due violini o per violino e viola di compositori da Pachelbel a Bartok, eseguita da Daniel Myskiv e Ilenia Lombardi, due giovani talenti del territorio pontino.

29 AGOSTO

Alle 21 all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga avrà luogo un evento speciale: sarà possibile ascoltare l’attore Giuseppe Pestillo interpretare il IX canto dell’Odissea, che racconta l’incontro tra Ulisse e Polifemo.

La lettura avverrà di fronte al gruppo scultoreo rinvenuto nella grotta dell’imperatore Tiberio rappresentante proprio il momento dell’accecamento di Polifemo e sarà intermezzata da improvvisazioni musicali del chitarrista Sandro Sposito.

I partecipanti alla serata potranno arrivare dalle ore 20 e visitare sia l’interno del Museo sia l’area archeologica della Villa e della Grotta dell’Imperatore Tiberio, prima dell’inizio della rappresentazione.

Al termine di quest’ultima sarà servita una degustazione di vini all’interno del Museo, un’occasione per ammirare i reperti del Museo in orario serale degustando vini della cantina Cincinnato selezionati dall’Enoteca da Paolo di Sperlonga.

1 SETTEMBRE

Alle 19:30 presso Palazzo Caetani a Fondi suoneranno Luigi Carroccia e Luigi Piovano in duo violoncello e pianoforte.

Luigi Piovano è il primo violoncello dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia e in qualità di direttore d’orchestra dal 2013 è alla testa degli Archi di Santa Cecilia. Recentemente ha diretto l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo, Tosca a Catania e ha debuttato sul podio della Verdi a Milano.

Luigi Carroccia è riconosciuto come uno dei pianisti più promettenti della sua generazione. Ha vinto prestigiosi premi quali il Vendome Virtuoso Prize ed è regolarmente invitato a suonare in sale quali l’Ishibashi Memorial Hall dell’Università di Tokyo, Flagey di Bruxelles, la Symphony Hall e la Town Hall di Birmingham, le sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, il Museo Teatrale alla Scala di Milano e la Salle Bourgie di Montreal.

Verranno eseguite alcune delle pagine più suggestive del repertorio per violoncello e pianoforte dei compositori Beethoven, Schumann, Mendelssohn e Rachmaninov.

3 SETTEMBRE

L’ultimo appuntamento del festival sarà un evento memorabile che si svolgerà in uno dei luoghi più suggestivi ed esclusivi di Terracina, La Librata.

Si avrà l’opportunità di ascoltare Louis Lortie, Markus Däunert e Knut Weber, musicisti di fama internazionale, eseguire alcuni dei capolavori più celebri del repertorio per violino, violoncello e pianoforte.

Louis Lortie appare in tutte le sale da concerto e festival più prestigiosi, fra cui la Wigmore Hall di Londra, la Philharmonie de Paris, la Carnegie Hall, la Chicago Symphony Hall, il Beethovenfest di Bonn e il Liszt Festival di Raiding. Ha instaurato collaborazioni di lungo corso con orchestre quali la BBC Symphony Orchestra, la BBC Philharmonic, l’Orchestre National de France e la Filarmonica di Dresda, la Philadelphia Orchestra, la Dallas Symphony Orchestra, la San Diego Symphony, la St Louis Symphony e la New Jersey Symphony Orchestra.

Markus Däunert molto apprezzato come direttore, primo violino ospite, solista e camerista, è stato co-direttore della Mahler Chamber Orchestra, formazione con la quale si è esibito anche come solista, sotto la guida di grandi direttori d’orchestra.

Come primo violino ospite si è esibito, fra le altre, con la Scottish Chamber Orchestra, la Gewandhaus di Lipsia e la BBC Philharmonic. Il violinista berlinese collabora spesso anche con i Berliner Philharmoniker.

Knut Weber è violoncellista dei Berliner Philharmoniker dall’età di 23 anni. Come solista, ha suonato con orchestre quali la Kammerorchester Wien-Berlin, la Dallas Symphony Orchestra e la Istanbul State Symphony Orchestra. E’ membro dei 12 violoncellisti della Berliner Philharmoniker, dei Solisti Stradivari e del Philharmonic Piano Quartet Berlin.

Verranno eseguite musiche di Mozart, Mendelssohn, Schumann e Hahn. A seguire sarà servita una cena di gala con after-dinner nella cornice mozzafiato della Librata.