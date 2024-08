Fondi, è giorno della presentazione del libro di Riccardi. Ospite il vicepremier Tajani

Giunti a fine agosto è arrivato il momento dell’evento culturale che ogni anno la Comunità di Sant’Egidio di Roma organizza a Fondi all’interno del chiostro di San Domenico.

L’appuntamento di oggi alle 19.30 è firmato in collaborazione con Mercato Ortofrutticolo di Fondi e con il patrocinio del Comune e quest’anno vedrà un parterre di primissimo piano per la presentazione dell’ultimo libro di Andrea Riccardi dal titolo “Rigenerare il futuro – Dall’io al noi”. L’ex ministro, e parte integrante della Comunità di Sant’Egidio, ne parlerà con il vicepremier del Governo Meloni Antonio Tajani, il saggista ed editorialista Mario Giro, monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, e il professore nonché presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo.





L’evento, ormai da anni punto centrale dell’approfondimento culturale, politico e sociale per il centro della Piana, nel corso degli anni ha portato in città personalità di grande spicco in città nel cuore dell’estate quali ad esempio Walter Veltroni e Giulio Andreotti nonché altri esponenti del mondo accademico e politico italiano.

Attesa ed entusiasmo in città dove l’evento è sempre molto apprezzato e partecipato, dando spunti di grande interesse culturale sull’attualità nazionale. In prima linea sia il Comune di Fondi che il Mof che invitano la cittadinanza a partecipare.