Domenica, a Latina, a conclusione di specifica attività investigativa, i carabinieri della Stazione locale hanno denunciato all’autorità giudiziaria due persone.

Avevano presentato una denuncia contro ignoti per un asserito prelievo fraudolento di denaro contante presso uno sportello ATM. Peccato che le indagini condotte dal personale dell’Arma abbiano consentito di appurare la non veridicità di quanto esposto in denuncia, arrivando quindi al deferimento degli stessi denuncianti.