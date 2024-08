Polizia passa al setaccio il litorale tra Terracina e il Circeo, controllate quasi 300 persone

Nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, gli agenti della Questura di Latina, in collaborazione con le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine del Lazio, hanno intensificato i controlli lungo il litorale di mare che si estende tra San Felice Circeo e Terracina, località notoriamente mete turistiche.

Particolare attenzione è stata posta ai luoghi di aggregazione giovanile e all’attività di contrasto alla criminalità, in risposta alla crescente domanda di sicurezza dei cittadini, anche nei luoghi destinati alla villeggiatura.





Nelle tre giornate sopra menzionate, oltre alle abituali forze impiegate, sono state schierate ulteriori tre pattuglie del Commissariato di Terracina, coadiuvate da sei equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine.

Sono stati effettuati 13 posti di controllo, fermati 102 i veicoli ed elevate due contestazioni per violazione al Codice della Strada. In un caso è stata contestata la guida in stato di ebrezza alcolica, previo accertamento con alcol test, e conseguente ritiro della patente di guida a carico del contravventore.

Le persone sottoposte a controlli ammontano complessivamente a 276, tra cui 13 cittadini stranieri, tutti risultati regolarmente soggiornanti, e 19 con a carico pregiudizi di polizia. Su questi ultimi sono stati effettuati controlli più capillari, al fine di prevenire la commissione di reati.