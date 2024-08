Sole e caldo, ancora estate rovente

Dopo il maltempo dello scorso fine settimana e il conseguente abbassamento delle temperature, gli esperti avevano detto abbastanza chiaramente che l’estate non era finita e così è stato.

Già da giovedì la colonnina di mercurio è tornata a salire e in questo ultimo week end intero di agosto, le massime potrebbero tornare ad essere abbastanza roventi con temperature percepite nel sud del Lazio anche ben oltre i 35 gradi.





Non sono da escludere le notti tropicali con cui abbiamo a lungo fatto i conti durante questa estate.

Non dovremmo toccare le massime vissute tra fine luglio e la prima metà di agosto, ma per chi non ama il caldo, ci sarà ancora da attendere per una vera fase “fresca”.