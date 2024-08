Incendio in un deposito giudiziario, a fuoco 8 auto

Nella tarda serata del 22 agosto a Formia, i Carabinieri della locale Stazione, sono intervenuti a seguito di un incendio divampato presso un deposito giudiziario di autovetture.

Le fiamme, che hanno interessato alcune sterpaglie del campo adiacente al sito, si sono propagate velocemente ed hanno interessato 8 autovetture, custodite all’interno del deposito.





Sul posto, sono intervenuti i mezzi dei Vigili del Fuoco di Gaeta che hanno domato l’incendio. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Formia per verificare le cause.