Rischia di annegare, salvato da quattro giovani bagnini

Complice il maltempo, un mercoledì particolarmente difficile per i bagnini in servizio a Sperlonga: alcuni bagnanti sono finiti sugli scogli tagliandosi, altri hanno rischiato di annegare.

Tra i vari interventi spicca quello portato a termine da quattro giovani addetti al salvataggio, il fondano Riccardo Di Trocchio (bagnino della società Energie Comuni), l’anglo-itrana Giada Whiteman Scalzo (bagnina di Mare Amico), Giuliano Stacey (responsabile della cooperativa di bagnini a Gaeta) e Luca Stravato (17enne fondano, bagnino di salvataggio al Lido Tiberio).





Nel pomeriggio hanno tratto in salvo un uomo in difficoltà nella zona della Grotta di Tiberio, all’altezza della seconda spiaggia, più precisamente tra il Lido di Tiberio e il lido dell’hotel Costa di Kair Ed Din. Un’operazione di recupero a più mani, con Scalzo e Di Trocchio lanciatisi in acqua, e gli altri al lavoro da terra gestendo il rullo collegato al baywatch lanciato tra le onde. A dare manforte ai giovani soccorritori per tornare a riva, anche dei bagnanti. “È stata dura, ma l’importante è che sia andato tutto bene”, il commento di uno dei protagonisti del salvataggio, Di Trocchio.

FOTOGALLERY – Due dei ragazzi a cui si deve il salvataggio