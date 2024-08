Madonna in visita a Terracina, il sindaco: “Incantata, grande riconoscimento”

“Che Madonna, idolo e icona mondiale della musica pop, abbia scelto Terracina per trascorre una serata e visitare alcuni dei suoi gioielli non può che riempire di entusiasmo e di orgoglio, e con estremo piacere sono stato informato di come poi sia rimasta molto colpita dal nostro centro storico”. Così il sindaco di Terracina Francesco Giannetti dopo la visita della popstar americana in città.

“Madonna è una grande appassionata di arte e di storia, e il fatto che abbia espressamente richiesto di poter visitare il nostro splendido centro storico alto, con il nostro immenso patrimonio, è una grande soddisfazione e sicuramente un grandissimo riconoscimento. Madonna in particolare ha visitato il cosiddetto Capitolium dove è rimasta incantata dalla testa di Cesare, un reperto unico da cui ha poi preso spunto per una sua storia su Instagram. Poi ha attraversato il tratto di via Appia, patrimonio dell’Unesco, fino a raggiungere il teatro romano dove ha ascoltato con grande attenzione le spiegazioni offerte dalle guide, ha ammirato l’intero complesso come le are onorarie di Gaio e Lucio. Il mio ringraziamento va a tutti quelli che hanno reso possibile, nella massima sicurezza, questa visita per la quale era stato richiesto assoluto riserbo. Turista e appassionata di cultura d’eccezione, Madonna con la sua scelta non può che riempire ancora una volta d’orgoglio la nostra città e confermare l’enorme valore che custodisce. Ho letto tanti commenti entusiasti di cittadini che evidentemente hanno colto l’importanza di questa visita inaspettata, ma ho letto con rammarico anche molti commenti poco garbati e in alcuni casi offensivi nei confronti della popstar. Nel pieno rispetto delle critiche che possono essere rivolte all’amministrazione, ritengo che queste però non debbano mai andare a danneggiare Terracina che Madonna, con il suo interesse, ha omaggiato regalando così alla nostra città una gran bella vetrina”.