Rissa con coltello alla fermata del bus, quattro denunciati

Nel corso della mattinata di lunedì, a Priverno, i carabinieri della Stazione locale hanno deferivano in stato di libertà per il reato di rissa aggravata quattro cittadini di nazionalità tunisina, domiciliati in provincia di Latina.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112, fatta dall’autista di un autobus di linea dell’azienda Cotral. Nei pressi della fermata Cotral di Priverno, in via della Grotta, aveva notato un’accesa discussione, scaturita successivamente in rissa, tra i predetti cittadini magrebini, uno dei quali armato di coltello.





All’arrivo degli operanti, i quattro soggetti erano riusciti a dileguarsi. I successivi e tempestivi accertamenti degli uomini dell’Arma hanno comunque permesso il loro rintraccio e la successiva identificazione, nonché il rinvenimento di un coltello di 21 centimetri complessivi, di cui 8 di lama. La rissa che ha portato il quartetto alla denuncia, spiegano i carabinieri, è scaturita da futili motivi.