Maltrattamenti ai genitori, 34enne di Latina arrestato dalla polizia

I poliziotti della squadra volante di Latina hanno tratto in arresto un 34enne del capoluogo, presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione del padre, che ha allertato le forze di polizia raccontando di una violenta lite in corso con il figlio, soggetto non nuovi a questi episodi e già destinatario, lo sorso 30 luglio, di un provvedimento di ammonimento della Questura.





Inoltre, all’inizio di agosto il 34enne era già stato tratto in arresto in quanto, a seguito di un’altra segnalazione per lite in famiglia, gli agenti erano intervenuti sul posto e lo avevano trovato a torso nudo e in uno stato di tale agitazione che aveva iniziato a prendere a calci l’autovettura di servizio, danneggiandola.

Anche in quell’occasione il padre aveva allertato le forze dell’ordine in quanto il figlio durante una lite avrebbe preso a schiaffi sia lui che la madre, peraltro invalida.

Nel pomeriggio di martedì una nuova segnalazione da parte del padre del 34enne, che ha fatto subito scattare l’immediato intervento dei poliziotti delle volanti. Sul posto il 34enne, davanti agli operatori, ha tentato di colpire nuovamente l’uomo, pronunciando minacce ed offese nei suoi confronti e costringendo il personale a separarli fisicamente per evitare ulteriori conseguenze.

Gli agenti, dopo aver riportato la calma, hanno condotto i due presso gli uffici della Questura, dove il padre ha raccontato delle condotte subite dal figlio ricostruendo anche i precedenti episodi di maltrattamenti.

Alla luce dei fatti emersi, l’uomo è stato quindi dichiarato in arresto e su disposizione del pubblico ministero è stato condotto presso il carcere di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.